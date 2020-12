Covid, negli Usa record di quasi 4mila morti in 24 ore

(ANSA) - WASHINGTON, 30 DIC - Gli Stati Uniti hanno registrato quasi 4.000 morti per Covid-19 in 24 ore, un nuovo record.

Nella giornata di mercoledì il Paese al mondo più colpito dal nuovo coronavirus ha riportato 3.927 decessi per un totale di 342.259, secondo i dati dell'università americana Johns Hopkins.

I nuovi casi di contagio giornalieri sono stati 189.671, che portano il totale a oltre 19,73 milioni. (ANSA).