Covid: Germania, oltre 130.000 i vaccinati finora

(ANSA) - BERLINO, 31 DIC - Sono oltre 131.000 i tedeschi vaccinati entro giovedì mattina (131.626). E' quanto riferisce il Robert Koch Institut. In confronto al giorno precedente sono 51.465 in più. Tra i vaccinati circa la metà (57.406) sono ospiti delle case di cura per anziani mentre l'altra metà sono stati vaccinati per motivi di lavoro (61.612). In questa seconda categoria rientra il personale medico e sanitario e gli operatori che lavorano nelle Rsa. Il Land che finora ha vaccinato di più è la Baviera, seguito dal Nordreno-Westfalia e dall'Assia. (ANSA).