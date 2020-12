Scuola: Conte, auspico ripartenza il 7/1 almeno al 50%

(ANSA) - ROMA, 30 DIC - "Auspico che il 7 gennaio le scuole secondarie di secondo grado possano ripartire con una didattica integrata mista almeno al 50% in presenza, nel segno della responsabilità, senza mettere a rischio le comunità scolastiche.

Se, come mi dicono, i tavoli delle prefetture, hanno lavorato in modo efficace, potremo ripartire quantomeno col 50%". Lo dice il premier Giuseppe Conte nella conferenza stampa di fine anno.

(ANSA).