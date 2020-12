Renzi,voglio stabilità ma se immobilismo legislatura finisce

(ANSA) - ROMA, 30 DIC - "A chi ci viene a dire 'siete irresponsabili perché mettete in discussione la stabilità', rispondo che io ho lavorato perché si proseguisse l'esperienza di legislatura perché pensiamo sia un valore la stabilità ma c'è una differenza epocale tra la stabilità e l'immobilismo. Come in una bicicletta l'equilibrio si tiene se ci si muove o l'immobilismo fa terminare la vita della legislatura. Ecco perché abbiamo chiesto chiarezza". Lo dice il leader di Iv Matteo Renzi nella dichiarazione di voto sulla manovra in Senato. (ANSA).