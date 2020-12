Terremoto Croazia: a Petrinja crollato ospedale e un asilo

(ANSAmed) - BELGRADO, 29 DIC - Stando ai media locali, a Petrinja epicentro del sisma in Croazia, una cinquantina di chilometri a sud di Zagabria, tra gli edifici crollati vi sarebbero il locale ospedale un asilo, dove sarebbe morto uno dei bambini ospitati. Non si ha notizia per ora di altre eventuali vittime. La popolazione impaurita si è riversata sulle strade e in luoghi all'aperto. (ANSAmed).