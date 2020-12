Snam:in statuto transizione energetica e parità genere

(ANSA) - MILANO, 29 DIC - Il consiglio di amministrazione di Snam da deliberato di inserire in statuto "l'impegno della società a favorire la transizione energetica verso forme di utilizzo delle risorse e delle fonti di energia compatibili con la tutela dell'ambiente e la progressiva decarbonizzazione". La proposta sarà sottoposta all'assemblea degli azionisti convocata per il prossimo 2 febbraio insieme a quella di "riservare al genere meno rappresentato una quota pari ad almeno due quinti dei componenti da eleggere" in consiglio di amministrazione.

(ANSA).