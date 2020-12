Schiaffo a Trump, Camera annulla veto su legge Difesa

(ANSA) - NEW YORK, 29 DIC - La Camera sfida il presidente Donald Trump e annulla il suo veto sulla legge sulla Difesa. Il provvedimento passa ora al Senato, dove c'è bisogno di due terzi dei voti per approvarlo. Il provvedimento sulla Difesa vale 740 miliardi di dollari ed è approvato a maggioranza da Camera e Senato. Trump si è opposto con il veto perché non contiene l'abolizione dell'immunità per i social media e l'abolizione della norma che permette di cambiare i nomi delle basi militari intestate a personaggi confederati. (ANSA).