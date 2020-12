Amadeus, Achille Lauro e Elodie a Sanremo

(ANSA) - ROMA, 29 DIC - Achille Lauro ed Elodie saranno al festival di Sanremo. Dopo le indiscrezioni dei giorni scorsi, la conferma arriva dallo stesso Amadeus, conduttore e direttore artistico del festival.

"Elodie sarà con me, sarà una delle donne del festival.

L'anno scorso era in gara, stavolta sarà co-conduttrice per una sera. Ha un pubblico fortissimo, è bella, spiritosa, divertente, ironica. Achille Lauro sarà invece ospite fisso: ci regalerà cinque quadri". (ANSA).