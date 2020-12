Al box office Usa, sorprende Wonder Woman 1984

(ANSA) - NEW YORK, 28 DIC - "Wonder Woman 1984" sorprende al box office americano nonostante il debutto in simultanea su Hbo.

Oltre 16,7 milioni di dollari ai botteghini americani e 85 milioni di dollari worldwide rappresentano un record per l'anno della pandemia: molto meglio dei 9,3 milioni incassati da "Tenet" di Christopher Nolan, uscito in settembre quando il 70 per cento delle sale negli Usa avevano riaperto al pubblico.

Il successo insperato al box office ha spinto la Warner a mettere su una corsia preferenziale l'ultimo film della trilogia in cui Gal Gadot ha il ruolo della super-eroina Diana Prince. La regista Patty Jenkins, che ha sceneggiato e diretto i primi due, aveva dichiarato la scorsa settimana al "New York Times" che non sarebbe tornata a bordo senza l'assicurazione che il terzo film sarebbe stato distribuito al cinema. Nei giorni scorsi, scatenando l'ira dei big di Hollywood, Warner Media aveva annunciato che tutti i suoi film del 2021 usciranno in simultanea nelle sale e in streaming .

"1984" ha debuttato per Natale in circa 2100 cinema americani (il 35% del totale) con pubblico a capacita' limitata per rispettare le norme anti-Covid sul distanziamento sociale.

At&t intanto ha rivelato che meta' degli abbonati al suo servizio in streaming Hbo Max ha guardato il film il giorno di Natale nella comodita' del salotto di casa.

Prima del debutto natalizio gli analisti avevano espresso forti dubbi che il nuovo "Wonder Woman" avrebbe superato i record precedenti per il 2020 ai botteghini: la preoccupazione principale era che la distribuzione in parallelo e senza sovrapprezzo su Hbo avrebbe cannibalizzato la performance al box office. (ANSA).