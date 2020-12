Vaccine Day: Conte, oggi l'Italia si risveglia

(ANSA) - ROMA, 27 DIC - "Oggi l'Italia si risveglia #Vaccineday. Questa data ci rimarrà per sempre impressa.

Partiamo dagli operatori sanitari e dalle fasce più fragili per poi estendere a tutta la popolazione la possibilità di conseguire l'immunità e sconfiggere definitivamente questo virus". Così il presidente del Consiglio Giuseppe Conte su twitter nel giorno del V-Day in Italia e in Europa. (ANSA).