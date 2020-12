Saviano: Pd Verona,1.700 firme contro revoca cittadinanza

(ANSA) - VERONA, 26 DIC - Già 1.700 veronesi in poche ore hanno firmato una petizione on line contro la revoca della cittadinanza onoraria a Roberto Saviano. Lo rende noto il Pd di Verona, promotore dell'iniziativa con il capogruppo comunale Federico Benini. "Siamo stufi di doverci vergognare della nostra città", affermano in una nota i Dem. La revoca della cittadinanza a Saviano era stata decisa con un provvedimento votato dal Consiglio comunale il 23 dicembre scorso."Non si tratta di una sorta sondaggio su Saviano - precisa Benini riferendosi alla petizione - parliamo invece di migliaia di veronesi indignati, mortificati e arrabbiati per l'arroganza di una amministrazione che dopo 12 anni toglie la massima onorificenza cittadina perché il suo destinatario, Saviano, nel frattempo è entrato in aspra polemica con il leader nazionale della Lega". (ANSA).