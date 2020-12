Covid:55mila persone controllate a Natale, 823 sanzioni

(ANSA) - ROMA, 26 DIC - Sono 55.486 le persone controllate nel giorno di Natale nell'ambito delle verifiche per il rispetto dei divieti introdotti con il decreto del 18 dicembre. Di queste, 823 sono state sanzionate e 7 denunciate per aver violato la quarantena.

Secondo i dati del Viminale, sono state invece 8.794 le verifiche sulle attività ed esercizi commerciali, che hanno portato alla chiusura di 9 negozi e a sanzioni per 31 titolari.

