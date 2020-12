Borsa: Tokyo, apertura in lieve rialzo (+0,17%)

ANSA - TOKYO, 25 DIC - La Borsa di Tokyo inizia gli scambi in leggero rialzo, seguendo l'andamento degli indici azionari Usa, in una seduta contraddistinta da scambi ridotti per via delle festività natalizie. In apertura il Nikkei segna una variazione appena negativa dello 0,17% a quota 26.712,92, aggiungendo 44 punti. Sul fronte valutario lo yen è stabile sul dollaro a 103,60, mentre si indebolisce sull'euro a 126,10. ANSA.