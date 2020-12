Si studia piano per rientro italiani da Gran Bretagna

(ANSA) - ROMA, 22 DIC - Il governo starebbe studiando un piano per riportare in Italia le migliaia di concittadini rimasti bloccati in Gran Bretagna dopo la scoperta della variante inglese del virus e la conseguente chiusura dei voli dall'Inghilterra al nostro paese. L'ipotesi, secondo quanto si apprende da fonti di governo, sarebbe sul tavolo dell'esecutivo e una decisione potrebbe essere presa nelle prossime ore.

