Manovra:possibile breve rinvio in commissione

(ANSA) - ROMA, 22 DIC - E' pronto il 'maxiemendamento' alla manovra su cui il governo porrà la fiducia in Aula alla Camera: si tratta di un testo lievitato a 1.150 commi dopo l'approvazione di 254 emendamenti nella due giorni di maratona del weekend in commissione Bilancio. Un lavoro fatto in fretta che avrà bisogno però, a quanto si apprende, di essere ritoccato in alcuni punti tanto che al termine della discussione generale, in corso a Montecitorio, dovrebbe essere chiesto un "breve" rinvio in commissione per correggere alcune norme, in base ai rilievi in arrivo dalla Ragioneria generale dello Stato. (ANSA).