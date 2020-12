Maestri sci, speriamo apertura impianti sci prima possibile

(ANSA) - AOSTA, 22 DIC - "Noi auspichiamo che la ripartenza avvenga il prima possibile. Se non sarà possibile il 7 gennaio, speriamo che ci sia comunque una data certa: noi siamo legati a doppio filo all'apertura degli impianti". E' il commento di Beppe Cuc, presidente del Collegio nazionale dei maestri di sci e dell'Associazione dei maestri di sci della Valle d'Aosta, all'ipotesi di Valeria Ghezzi, presidente dell'Associazione nazionale esercenti funiviari, secondo cui si può ipotizzare l'apertura degli impianti di risalita non prima del 20-30 gennaio. "Noi siamo pronti. Da parte nostra - aggiunge Cuc - abbiamo messo in moto tutte quelle disposizioni che ci siamo dati a livello di scuole di sci, di protezione, per garantire la sicurezza degli utenti". (ANSA).