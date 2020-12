Libia: Turchia estende missione militare per 18 mesi

(ANSA) - ISTANBUL, 22 DIC - Il Parlamento turco ha approvato stasera una mozione che estende l'autorizzazione al dispiegamento delle truppe in Libia per altri 18 mesi. Il testo era stato sottoposto alla Grande assemblea nazionale dalla presidenza di Ankara e prevede la prosecuzione della missione di addestramento e supporto militare alle forze del governo di Tripoli riconosciuto dall'Onu di Fayez al Sarraj, in scadenza a fine anno. (ANSA).