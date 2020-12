Governo: Gelmini (FI), è immobile in questa fase difficile

(ANSA) - ROMA, 22 DIC - "Il governo è impantanato da settimane, fermo, immobile, incapace di immaginare azioni concrete e decise per aiutare il Paese ad uscire da questa difficile fase. Leggiamo di continue riunioni, assistiamo a ripetuti vertici di maggioranza, le parole 'verifica' e 'rimpasto' rimbalzano sulle cronache quotidiane dei giornali. L'Italia ha bisogno di un rivoluzionario cambio di passo. Non possiamo avere un governo che ha come unico obiettivo quello di vivacchiare. La sfida della pandemia e l'epocale occasione del Recovery Fund devono essere affrontate da un esecutivo forte, in grado di prendere decisioni precise, con una visione di futuro e con una strategia per creare crescita e sviluppo". Lo afferma in una nota Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati. (ANSA).