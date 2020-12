AstraZeneca, nostro vaccino efficace contro variante Gb

(ANSA) - ROMA, 22 DIC - AstraZeneca ha fatto sapere che il suo vaccino è efficace contro la variante del coronavirus scoperta in Gran Bretagna precisando che sono comunque in corso degli studi per sondare completamente l'impatto della mutazione.

Lo riporta il Guardian.

"AZD1222 (il vaccino di AstraZeneca) contiene il materiale genetico della proteina spike del coronavirus e le modifiche al codice genetico osservate in questo nuovo ceppo virale non sembrano modificare la struttura della proteina spike", ha dichiarato un portavoce dell'azienda farmaceutica. (ANSA).