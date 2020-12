Amendola,governance prevista da Ue ma non sarà sostitutiva

(ANSA) - ROMA, 22 DIC - "La governance è nelle linee guida della commissione Ue, a pagina 33 l'Ue ci chiede una struttura che monitori" i progetti del recovery Plan. "Poi ogni paese sceglie come costruirla". Lo dice il ministro per gli Affari ue Enzo Amendola parlando con i cronisti a Palazzo Chigi. "La governance non sostituirà i ministeri, come è stato detto, delineeremo queste norme come abbiamo sempre fatto in questi due giorni, lavorando con pragmatismo e coesione", aggiunge. (ANSA).