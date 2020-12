Roma: Crimi, per noi Raggi è un punto di riferimento

(ANSA) - ROMA, 21 DIC - "Tra me e Virginia c'è un buon rapporto e sa la considerazione che ho verso di lei. E comprendo bene la sofferenza che trapela dalle sue parole dopo la sentenza, perché è un sindaco che ha dovuto subire e contrastare attacchi violenti e senza sosta. In ogni caso, come ho più volte sottolineato, per noi è un punto di riferimento che su Roma prima ha dovuto lavorare tanto per rimuovere le macerie lasciate dai governi precedenti e solo dopo ha potuto cominciare a ricostruire". Lo ha detto al Messaggero il capo politico del Movimento 5 Stelle Vito Crimi. (ANSA).