Ministro Gb, carenze di cibo? Per ora non c'è rischio

(ANSA) - ROMA, 21 DIC - "Al momento non c'è il rischio di carenze di cibo, la catena di distribuzione è abbastanza solida" in Gran Bretagna nonostante il blocco dei tir da parte della Francia in seguito alla scoperta di una variante britannica del coronavirus. Lo ha assicurato il ministro dei Trasporti britannico, Grant Shapps, in un'intervista a Skynews. Il ministro si è detto "sorpreso" dalla decisione della Francia di includere nello stop gli autotrasportatori. Tuttavia, ha sottolineato, "le mie controparti francesi mi hanno assicurato di volerli sbloccare il primo possibile". (ANSA).