Ministro Gb, blocco traffico non avrà impatto sui vaccini

(ANSA) - ROMA, 21 DIC - La maggior parte dei vaccini contro il coronavirus non sono portati da autotrasportatori ma sui cargo. Lo ha detto il ministro dei Trasporti britannico Grant Shapps in un'intervista a Skynews assicurando che il blocco deciso dalla Francia sui camion "non avrà alcun impatto" sul programma di vaccinazione. Secondo fonti di Skynews, Downing Sreet avrebbe già pronto un piano per trasportare il farmaco anti-Covid su aerei militari in caso di necessità. (ANSA).