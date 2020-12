Fsb, un falso la telefonata di Navalny ad un nostro agente

(ANSA) - MOSCA, 21 DIC - I servizi segreti russi respingono le accuse di essere coinvolti nel presunto avvelenamento dell'oppositore Aleksey Navalny e definiscono "un falso" il video in cui Navalny sostiene di parlare con un agente dell'Fsb che pare confermare le responsabilità dell'intelligence russa nel caso. Per l'Fsb, l'inchiesta di Navalny è "una provocazione pianificata" che "non avrebbe potuto avere luogo senza il supporto organizzativo e tecnico di intelligence straniere". Lo riporta l'agenzia Interfax. (ANSA).