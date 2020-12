Borsa: Europa scivola su variante virus, Milano apre a -2,3%

(ANSA) - MILANO, 21 DIC - Forti vendite sui mercati azionari del Vecchio continente in partenza di settimana: sui timori per una mutazione del Covid anche con i blocchi per la 'variante inglese', Parigi ha aperto in calo del 2,4%, Milano del 2,3%, Londra in ribasso dell'1,8%, Francoforte dell'1,7%.

La peggiore comunque è Madrid, in negativo del 2,9%, con le Borse che in avvio di seduta pagano anche la sterlina che soffre l'ipotesi di Brexit senza accordo e le tensioni sul prezzo del petrolio. (ANSA).