Papa: non lamentiamoci restrizioni pandemia, aiutiamo altri

(ANSA) - CITTA DEL VATICANO, 20 DIC - "In questo tempo difficile, anziché lamentarci di quello che la pandemia ci impedisce di fare, facciamo qualcosa per chi ha di meno: non l'ennesimo regalo per noi e per i nostri amici, ma per un bisognoso a cui nessuno pensa". Lo ha detto il Papa all'Angelus, offrendo ai fedeli un "consiglio" per il Natale: "Perché Gesù nasca in noi, prepariamo il cuore, andiamo a pregare, non ci lasciamo portare avanti dal consumismo, da quella frenesia di fare cose, cose, cose". "Il consumismo ci ha sequestrato il Natale", ha concluso Papa Francesco. (ANSA).