GospeLive Festival 2020, appuntamento il 23/12 su Ansa.it

(ANSA) - ROMA, 20 DIC - Mercoledì 23 dicembre alle ore 20:45 in diretta streaming dall'Auditorium Concordia di Pordenone su Ansa.it, nell'ambito del progetto ANSA per la Cultura, The Freedom Gospel Choir per il 17° GospeLive Festival 2020. Visto il grande successo delle edizioni precedenti, Dinamicità Associazione Culturale, in collaborazione con la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, il Comune di Pordenone, il Comune di Cordenons, il Comune di Pasiano di Pordenone, il Comune di Roveredo in Piano, il Comune di Aviano, l'Associazione Pordenone Giovani e il Pordenone Blues Festival, hanno realizzato questo nuovo appuntamento per far rivivere al pubblico le atmosfere del gospel originale. ''Noi andiamo avanti, abbiamo predisposto l'edizione 2020 del GospelLive Festival anche se per ora non possiamo andare nei teatri, a causa della pandemia in corso e relativi regolamenti presentano: vista la situazione generale e la crisi che ha colpito il settore dello spettacolo e non solo - spiegano gli organizzatori - abbiamo voluto metterci in prima linea annunciando che il festival si farà e che verrà trasmesso in streaming per venire incontro ai lavoratori dello spettacolo e artisti che sono rimasti d'improvviso senza lavoro''.

GospeLive Festival, giunto alla sua diciasettesima edizione, offre la possibilità di assistere ancora ad una indimenticabile serata top level di musica gospel www.gospelivefestival.com | info@gospelivefestival.com - www.facebook.com/GospeLiveFestival.

E appunto il 23 dicembre anche su Ansa.it con The Freedom Gospel Choir all'Auditorium Concordia di Pordenone. Sei 6 cantati incredibili che con le loro voci faranno tremare tutto il teatro: Leslie Sackey, Debora Cesti, David Blank, Jennifer Vargas, Banji Tofade, Ekua Simons,. Poi i musicisti: Dario Dal Molin, Andrea Longato, Raffaele Bianco,Simone Gerardo. Buon ascolto. (ANSA).