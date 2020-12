Covid: Usa, via libera al vaccino Moderna

(ANSA) - NEW YORK, 18 DIC - Via libera della Food and Drug Administration (Fda) americana al vaccino di Moderna contro il Covid-19.

L'ok della Fda vuol dire che il vaccino può essere distribuito negli Stati Uniti a chi ha oltre 18 anni, si legge nella nota dell'ente governativo.

"Con l'approvazione di due vaccini, la Fda ha compiuto un altro passo cruciale nella lotta alla pandemia globale", afferma il commissario Stephen Hahn. "Tramite il processo di revisione trasparente e scientifico, due vaccini sono stati approvati in modo veloce nel rispetto di standard di sicurezza rigorosi", aggiunge. (ANSA).