Usa: cyber-sicurezza, attacco hacker una seria minaccia

(ANSA) - ROMA, 18 DIC - Il maxi attacco hacker contro le istituzioni americane scoperto nei giorni scorsi "rappresenta un grave rischio" per il governo, le infrastrutture critiche e il settore privato. L'allarme arriva dall'agenzia Usa per la sicurezza informatica (Cisa) in un nuovo avviso, riporta la Cnn.

L'attacco (che ha colpito tra l'altro l'agenzia per la sicurezza nucleare e il dipartimento per l'energia), è stato condotto utilizzando "tattiche, tecniche e procedure che non sono ancora state scoperte", spiega la Cisa se mai citare i russi, su cui però convergono i sospetti. (ANSA).