Terrorismo: istigava alla Jihad, arrestata 35enne a Latina

(ANSA) - ROMA, 18 DIC - Fermata dalla polizia una cittadina tunisina residente a Latina per associazione e addestramento con finalità di terrorismo internazionale e istigazione a commettere delitti di terrorismo. Le indagini sono scattate dopo la segnalazione di un profilo Telegram attivo nella propaganda in favore dell'Isis.A quanto accertato la 35enne, attraverso il suo account, rivolgeva inviti a utenti di gruppi attivi nel web riconducibili allo Stato islamico a compiere attentati, con dettagliate indicazioni sulle possibili modalità di esecuzione e istruzioni per la fabbricazione di esplosivi. (ANSA).