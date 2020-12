Svizzera: via libera del parlamento alle nozze gay

(ANSA) - GINEVRA, 18 DIC - Il parlamento svizzero ha approvato un disegno di legge che consente alle coppie dello stesso sesso di sposarsi, portando il Paese in linea con gran parte dell'Europa sui diritti dei gay. Saranno comunque gli stessi svizzeri a dire l'ultima parola sulla questione: il partito cristiano ultra-conservatore, Federal Democratic Union, ha infatti annunciato che chiederà che la legislazione sia sottoposta a referendum.

La Svizzera è uno dei pochi Paesi europei in cui il matrimonio tra persone dello stesso sesso non è legale. Il Paese consente alle coppie dello stesso sesso di contrarre 'unioni registrate', senza però gli stessi diritti del matrimonio anche per l'ottenimento della cittadinanza e l'adozione congiunta.

Le due camere del parlamento hanno approvato il disegno di legge dopo diverse fasi del dibattito, iniziato nel 2013. La formulazione del disegno di legge consente a gay e lesbiche di sposarsi e alle lesbiche di accedere alle donazioni di sperma.

"Questa è una vittoria storica per i diritti della comunità LGBTI", ha scritto Amnesty Svizzera in un tweet. (ANSA).