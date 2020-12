Hit parade, Ligabue resta in vetta alla classifica

(ANSA) - ROMA, 18 DIC - Per la seconda settimana di seguito è "7" di Ligabue a dominare la classifica degli album più venduti in Italia, dall'11 al 17 dicembre, secondo i dati Fimi/Jfk. Al nuovo album del Liga (con sette inediti, usciti dai cassetti e rilavorati) segue, mantenendo il posto della scorsa settimana, il nuovo album di Claudio Baglioni, arrivato dopo sette anni di lavorazione, dal titolo "In questa storia che é la mia". Si mantiene ben saldo sul terzo gradino anche Sfera Ebbasta con "Famoso". Sale di una posizione fino alla quarta, "Ahia!" dei Pinguini Tattici Nucleari, stesso titolo del romanzo pubblicato dal frontman del gruppo Riccardo Zanotti. Perde invece una posizione Renato Zero con Zerosettanta Vol. 1 (terzo capitolo della trilogia). Rimane nella top ten all'ottavo posto Zerosettanta Vol.2. Al numero sei troviamo invece l'unica new entry dei primi dieci: D.O.C. quattordicesimo album in studio di Zucchero Fornaciari, pubblicato l'8 novembre dalla Universal Music Group.

Infine, primo tra i singoli più scaricati è Baby di Sfera Ebbasta & J. Balvin. Tra i vinili più venduti Ahia! dei Pinguini Tattici Nucleari, seguito da D.O.C. di Zucchero Fornaciari. (ANSA).