Crimi,M5S non ha paura voto,non siamo attaccati a poltrone

(ANSA) - ROMA, 18 DIC - "Io non ho visto questo ultimatum di Renzi, anzi complessivamente rispetto alle richieste iniziale ce ne sono anche di buon senso, condivisibili. Mi riferisco al contesto delle riforme costituzionali ed elettorali o al Recovery Fund". Lo dice il capo politico M5S Vito Crimi a RaiNes24. Replicando a chi gli ricorda che secondo Renzi il M5S non andrai mai a votare Crimi sottolinea: "non abbiamo nessuna paura di andare al voto, nessuno di noi è attaccato alle poltrone". (ANSA).