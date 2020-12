Covid: a San Pietroburgo ospedali ormai pieni, salgono casi

(ANSA) - MOSCA, 18 DIC - Il numero di pazienti ricoverati a San Pietroburgo perché affetti da polmonite da Covid-19 o da polmonite 'semplice' continua a crescere. Lo ha dichiarato il vice capo del Comitato per la salute di San Pietroburgo, Andrei Sarana. Secondo i suoi dati, 979 pazienti sono stati ricoverati in ospedale nell'ultimo giorno e solo 982 letti d'ospedale (il 4% del totale) sono ancora disponibili. Gli ospedali per coronavirus hanno ricoverato il 7% di pazienti in più questa settimana rispetto a una settimana fa.

"Gli ospedali sono sopraffatti. Le ospedalizzazioni sono in aumento, anche se la curva dei test positivi ha raggiunto il plateau", ha detto Sarana. San Pietroburgo ha registrato 3.700 casi al giorno nelle ultime tre settimane. Lo riporta Interfax.

