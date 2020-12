Covid: a Milano chiuso crematorio per aumento decessi

(ANSA) - MILANO, 18 DIC - A Milano chiude da domani e fino al 3 gennaio il crematorio di Lambrate. Lo ha deciso il Comune con un'ordinanza emessa in seguito all'incremento dei decessi dovuto alla seconda ondata dell'epidemia di Covid. I tempi di attesa per la cremazione delle salme al momento sono anche di 20 giorni. "La seconda ondata pandemica ha determinato un incremento della mortalità a Milano e, come conseguenza necessaria, la Direzione comunale competente ha già limitato l'accesso al Crematorio di Lambrate ai soli defunti residenti a Milano a partire dal 5 novembre 2020", si legge nel documento.

