Brexit: Barnier, vogliamo accordo ma non a tutti i costi

(ANSA) - BRUXELLES, 18 DIC - "Vogliamo un accordo ma non sarà un accordo a tutti i costi, non so quale sarà l'esito di questa ultima fase di negoziati. Stiamo cercando di trovare un accordo sulla pesca, non siamo sicuri che ce la faremo se nessuno fa un passo avanti": lo ha detto il caponegoziatore per la Brexit, Michel Barnier, parlando al Parlamento Ue. "Per questo siamo pronti a ogni scenario, e abbiamo preparato le misure d'emergenza per essere pronti a un 'no deal'", ha aggiunto.

