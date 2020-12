A Milano dal 7 gennaio orari scuole e negozi scaglionati

(ANSA) - MILANO, 18 DIC - A Milano dal 7 gennaio i negozi apriranno alle 10:15, per fare in modo di non creare ingorghi sui mezzi al mattino quando dovranno riaprire anche le scuole e scaglionare gli orari della città.

"Mi ha appena scritto il prefetto Renato Saccone - ha spiegato il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, a Timeline su Sky Tg24 -, perché dal 7 gennaio i negozi di Milano, esclusi gli alimentati e i bar, apriranno alle 10.15 e così scaglioniamo un po' gli orari della città".

"Le scuole - ha aggiunto - rimarranno in parte a distanza e vogliamo garantire che si possa portare un 75% di alunni in presenza, alcune classi entreranno alle 8 e altre alle 9.30".

