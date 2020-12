Paterniti, un nuovo portale per il salto digitale Rai

(ANSA) - ROMA, 17 DIC - "Questo è un grande prodotto collettivo al quale tutti hanno contribuito. La scommessa è mettere in sinergia tutte le realtà della Rai. Dopo i vari tentativi che sono stati fatti, penso che oggi la situazione sia matura per il salto di qualità: o si fa il sito o si muore".

Così Giuseppina Paterniti, direttrice editoriale per l'offerta informativa, parla con l'ANSA del nuovo portale della tv pubblica, che ha presentato in consiglio di amministrazione.

Un progetto, previsto nel piano industriale e fortemente voluto dall'ad Fabrizio Salini, pensato per dare nuova linfa all'offerta web della Rai. "Se durante la pandemia tutti gli italiani hanno dovuto fare il salto digitale - aggiunge -, anche la Rai, che ha grandissime professionalità all'interno, credo che debba farlo. Il momento è stato compreso da tutti e siamo pronti a mettere in campo questo nuovo prodotto". Il portale si chiamerà Rai24 e metterà in sinergia tutti i singoli siti aziendali. "Abbiamo scelto questo nome per far capire che vogliamo accompagnare gli utenti 24 ore su 24 - prosegue -. Il sito sfrutterà molto i video e avremo uno sviluppo grafico molto bello. E' stato fatto un lavoro collettivo enorme per arrivare a questa formulazione".

Il sito avrà 24 pagine locali, per le regioni e le province autonome, 21 in italiano e 3 in altre lingue. Una pagina istituzionale, una del Vaticano e anche quella sportiva. La partenza è prevista nelle prossime settimane. (ANSA).