Mattarella,nella pandemia sostegno Papa a tutti gli italiani

(ANSA) - ROMA, 17 DIC - Durate questo terribile anno di pandemia Papa Francesco non ha fatto mancare a tutti gli italiani "vicinanza partecipe e solidale". "Persone di fedi diverse - o che non ne professano alcuna - nei momenti della prova e della solitudine hanno potuto costantemente avvertire il sostegno e l'incoraggiamento del Papa. I cattolici, in particolare, hanno trovato consolazione e speranza nella salda certezza della Sua generosa preghiera". Lo scrive il Presidente Sergio Mattarella al Pontefice in una lettera nel giorno del Suo ottantaquattresimo compleanno. (ANSA).