La Vittoria Alata torna a Brescia dopo il restauro

(ANSA) - BRESCIA, 17 DIC - E' stato ufficialmente presentato il nuovo allestimento in cui è collocata la Vittoria Alata di Brescia dopo il restauro. Il grande bronzo romano ritornato alla luce nel 1826 è ora collocato nella cella del Capitolium ridisegnata dall'architetto spagnolo Juan Navarro Baldeweg.

Il progetto di restauro, promosso da Fondazione Brescia Musei con il Comune di Brescia, è costato oltre due milioni di euro, di cui 600mila euro finanziati da privati tramite l'Art bonus.

"Il ritorno dell'opera e gli eventi correlati sono la dimostrazione di come l'antico possa parlare all'uomo contemporaneo" ha detto la presidente di Brescia Musei Francesca Bazoli. Per il sindaco di Brescia Emilio Del Bono "con il progetto si concretizza la valorizzazione del patrimonio monumentale della città e del parco archeologico romano più importante del nord Italia".

A causa delle restrizioni imposte dai Dpcm l'opera potrà essere fruibile al pubblico non prima del 15 gennaio. (ANSA).