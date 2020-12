Covid: Boccia, tra venerdì e sabato Cdm per varo misure

(ANSA) - ROMA, 17 DIC - "Era già previsto un Consiglio dei ministri venerdì, non sappiamo quando e a che ora; una serie di provvedimenti saranno approvati oggi pomeriggio in Conferenza Unificata e Conferenza Stato-Regioni, tra venerdì e sabato sicuramente ci sarà il Consiglio dei ministri" per varare le nuove misure anti-Covid. Così il ministro Francesco Boccia a Sky Tg24. (ANSA).