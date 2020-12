Covid: anche Michel in autoisolamento

(ANSA) - BRUXELLES, 17 DIC - Il presidente del Consiglio Europeo Charles Michel ha deciso di mettersi in autoisolamento dopo aver appreso della positività del presidente francese Emmanuel Macron. Lo ha reso noto il portavoce del Consiglio.

Michel ha deciso di adottare questa misura a titolo precauzionale anche se le autorità francesi gli hanno comunicato di non essere considerato come una persona che è stato 'a stretto contatto' con Macron. Michel martedì scorso si è sottoposto a tampone risultando negativo. (ANSA).