Fed: lascia tassi invariati fra 0 e 0,25%

(ANSA) - NEW YORK, 16 DIC - La Fed lascia invariati i tassi di interesse. Il costo del denaro resta fermo in una forchetta fra lo 0 e lo 0,25%. Lo ha deciso la banca centrale nell'ultima riunione del 2020. La Fed rivede poi al rialzo le stime di crescita per l'economia americana nel 2021, quando il pil è atteso crescere del 4,2% a fronte del 3,2% inizialmente stimato.

Il 2020 si chiuderà con un pil in calo del 2,4%. Il programma di acquisto di bond della Fed andrà avanti fino a quando non ci saranno "sostanziali" progressi sul fronte dell'occupazione e dell'inflazione. Il tasso di disoccupazione negli Stati Uniti si attesterà al 6,7% nel 2020 per poi calare al 5% nel 2021 e al 4,2% nel 2022, stima la Banca centrale Usa. (ANSA).