Covid: più positivi con più test,ma calano vittime in 24 ore

(ANSA) - ROMA, 16 DIC - Sono 17.752 i positivi al tampone per il coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Le vittime sono 680.

I test sono stati 199.489, in aumento di 35 mila circa rispetto a ieri, quando ne erano stati registrati 164.431.

ll tasso di positività (rapporto positivi-tamponi, compresi quelli ripetuti e di controllo) è dell'8,8%, in leggero calo rispetto al 9% circa di ieri.

Ieri i positivi erano stati 14.844, i morti 846. In totale i casi da inizio epidemia sono 1.888.144, le vittime 66.537.

Gli attualmente positivi sono 645.706 (-17.607), i guariti e dimessi 1.175.901 (+34.495). Le persone in isolamento domiciliare sono 615.883 (-17.085).

Sono 2.926 i pazienti in terapia intensiva, in calo di 77 unità nel saldo complessivo tra entrate e uscite rispetto a ieri. Gli ingressi giornalieri in rianimazione sono stati invece 191, secondo i dati del ministero della Salute. Le persone ricoverate nei reparti ordinari sono 26.897, in calo di 445 unità rispetto al giorno precedente.

Tra le regioni con il maggior numero di tamponi positivi nelle ultime 24 ore al primo posto ancora una volta il Veneto con 3.817. Seguono Lombardia (2.994), Puglia (1.388), Emilia Romagna (1.238), Lazio (1,220), Piemonte (1.215), Sicilia (1.065). (ANSA).