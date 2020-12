Nuove norme Ue su Big Tech, multe fino a 10% del fatturato

(ANSA) - BRUXELLES, 15 DIC - Le Big Tech potrebbero incorrere in multe fino al 10% delle loro entrate annuali se non rispettano le nuove regole Ue sull'utilizzo dei dati, la concorrenza e la moderazione dei contenuti online. Lo annuncia la Commissione europea presentando il suo nuovo pacchetto per regolamentare il mercato digitale.

L'esecutivo Ue richiede multe fino al 10% del fatturato annuo per le grandi piattaforme colpevoli di volare deliberatamente la concorrenza, e multe fino al 6% delle entrate globali per chi non rispetta gli obblighi di moderare e rimuovere la propaganda terroristica e altri contenuti illegali pubblicati dagli utenti. (ANSA).