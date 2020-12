Covid: Rio de Janeiro cancella festeggiamenti capodanno

(ANSA) - SAN PAOLO, 15 DIC - La pandemia di covid spegne anche la festa di capodanno di Rio de Janeiro, oltre alle celebri sfilate di carnevale.

"Cancellato! Il comune di Rio annuncia che la festa di capodanno è cancellata per la pandemia di covid-19. La decisone e' stata presa per rispetto alle vittime e per tutelare la salute di tutti", si legge sul profilo Twitter del comune carioca.

Il capodanno di Rio de Janeiro è uno dei più celebri al mondo e richiama milioni di visitatori da ogni parte del globo per assistere allo spettacolo suggestivo dei fuochi d'artificio sull'oceano.

Lo scorso settembre, il comune di Rio ha deciso di rinviare a causa della pandemia le celebri sfilate di carnevale al prossimo luglio.

Lo stato di Rio de Janeiro ha fatto registrare nell'ultimo mese un aumento dei contagi ed è quello con il più alto tasso di mortalità del Brasile: il 6,1%. Dall'inizio della pandemia, le vittime ufficiali sono 23.740 ed i contagi quasi 390 mila.

