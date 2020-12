Sanzioni Usa a Turchia per acquisto missili Russia

(ANSA) - WASHINGTON, 14 DIC - Gli Stati Uniti hanno varato sanzioni contro la Turchia per l'acquisto del sistema missilistico S-400 dalla Russia.

Da parte sua Ankara "condanna e respinge" le "sanzioni unilaterali" nei suoi confronti. Lo scrive in una nota il ministero degli Esteri turco in una nota diffusa pochi minuti dopo l'annuncio di Washington. (ANSA).