Manovra: Meloni, non trattiamo su pelle italiani

ROMA, 14 DIC - "Al governo diciamo: noi non trattiamo. Non partecipiamo a nessuna mangiatoia allestita sulla pelle degli italiani. E' un avviso ai naviganti...". Lo dice Giorgia Meloni di Fdi riferendosi alla eventualità di una proposta da parte del governo di "alcune decine di milioni per mettere a posto qualcuna delle nostre cose".