Del Turco: Casellati convoca ufficio di presidenza mercoledì

(ANSA) - ROMA, 14 DIC - Il Presidente del Senato Elisabetta Casellati ha convocato, sul caso Del Turco, dopo la mobilitazione per la revoca del vitalizio, un Consiglio di Presidenza "ad hoc" per mercoledì 16 dicembre alle ore 15. E' quanto si legge in una nota di palazzo Madama. (ANSA).