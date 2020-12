Covid: Conte, serrare ranghi e cooperazione per batterlo

(ANSA) - ROMA, 14 DIC - "Nel 2020 la sfida che abbiamo di fronte non è solo quella di liberare le potenzialità inespresse dell'Italia. In primo luogo dobbiamo serrare i ranghi, per battere il nemico. E serve una solida cooperazione interazionale. Il virus non conosce confini ma attraversa barriere". Lo dice il premier Giuseppe Conte nel corso del Rome Investment Forum. (ANSA).